麥當勞每隔一段時間，就會停曼部分產品，其中網友認為最可惜的是「奶昔」。（示意圖／Shutterstock）

麥當勞宣布7項產品將停售，引起關注，更有網友發文詢問，麥當勞隔段時間就會停售部分商品，究竟是什麼餐點停賣，讓大家覺得很可惜？貼文引發網友熱議，許多人暴動喊：「絕對是奶昔」，因為真的很好喝，但長大後想喝卻沒了。

有網友就在PTT上發文詢問，麥當勞每隔一段時間，就會停賣一些產品，但大家最懷念的是哪個品項？或覺得哪個餐點消失的很沒道理？並舉例說明，他超懷念麥當勞的奶昔，且印象中很多人愛點，但怎麼就沒了？

許多網友贊同留言道，「奶昔啊！長大之後想喝卻沒了」、「還我奶昔」、「我的巧克力奶昔...長大想喝喝不到了」、「奶昔，草苺奶昔真的爆好喝」、「我最懷念奶昔，到底為啥這個不是人氣商品阿」、「絕對是奶昔」。

不過，也有網友持不同意見，「芋頭派」、「還我巧克力聖代」、「照燒豬肉堡，以前才45一個吧，點心超愛單點那個來吃」、「雙層牛肉堡」、「麥克雙牛堡」、「還我焦糖奶茶」、「 板烤雞腿堡」。

(中時新聞網)