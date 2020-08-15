【現場直播】中央流行疫情指揮中心最新說明

中央流行疫情指揮中心今日公布，國內新增1名新冠肺炎境外移入個案，個案為20多歲女性(案482)，去年8月因公外派菲律賓，於今年8月13日返國，有配戴口罩、護目鏡等，入境時主動告知曾有疑似症狀，於機場採檢後送至集中檢疫所隔離，今日確診，目前住院隔離治療中。截至目前， 國內共累計482人確診。

指揮中心表示，案482於8月10日出現嗅覺喪失、肌肉痠痛及流鼻水等症狀，曾自行服藥後症狀緩解，未曾於國外就醫。衛生單位已掌握接觸者共8人，其中3人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象；另同班機機組員5人均有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計84,446例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含83,352例排除)，其中482例確診，分別為390例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。

指揮中心呼籲，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

另莊人祥表示，先前確診的比利時工程師、日本工程師以及赴港台女等人的接觸者都為陰性，指揮中心將交由專家小組進行討論。

(中時新聞網)