再見了羅姐/ 淚送羅霈穎最後一程！親友、藝人哀痛告別

羅霈穎告別式今早（15日）在第一殯儀館舉行，葬儀社「冬瓜行旅」10點開直播透露內部狀況，羅大哥羅青哲戴黑墨鏡、一身黑衣，率3位親友跟著法師虔誠誦經。外頭以白色百合、玫瑰典雅佈置，高掛羅大哥獻給妹妹的輓聯「倔強豪爽大俠女，活潑淘氣小美眉」。

王彩樺今到告別式現場，她透露「這兩三週一位大哥離開，然後今天就要送羅姐。我跟她認識30幾年了，以前羅姊在秀場教我非常多，她是我的女神，我是她的粉絲」。

她喊話羅姊「妳在另個國度要趕快開一家夜店喔，讓大家到那邊可以一起開，可以永遠美美的」。

(中時 )