鑒於紐西蘭3個多月來首度爆發的新一波疫情持續擴大，該國總理阿爾登（Jacinda Ardern）14日宣布，該國最大城市奧克蘭的封城措施將延長12天。此外該國央行重申，為因應疫情可能復燃恐對經濟造成重創，將考慮採取負利率。

阿爾登表示，自12日起在奧克蘭實施的第三級防疫限制將再度延長12天到本月的26日。第三級防疫措施要求民眾除了必要旅行，多數時間都必須待在家中。人口有170萬的奧克蘭，11日發現一家庭有4名成員感染病毒，這也是紐西蘭在暌違102天後，首度出現新的確診病例。

然而直到14日為止，紐國已證實共有29個病例，都與群聚感染有關。

根據該國衛生部長表示，經過基因排序測試，發現近來在奧克蘭出現的病毒株可能來自海外的英國或澳洲，而非先前在紐西蘭傳播的病毒。

不過阿爾登選在距離大選不到幾周延長封鎖措施，也引發在野黨諸多不滿。國家黨聲稱，為避免選情受到封鎖令影響，已要求阿爾登將原訂9月19日的大選延後。

紐西蘭央行12日在召開決策會議後，雖然仍維持官方現金利率於0.25％不變，不過該央行當時也指出，不排除將利率降至負值，以減緩疫情對經濟造成的衝擊。

該央行總裁奧爾（Adrian Orr）14日接受媒體訪問時談到，雖然實施負利率的機率已在升高，不過他強調，負利率不會單獨使用，而是會作為刺激方案的部分措施。他強調負利率必須與其他措施多管齊下，才能發揮最大成效。

紐西蘭今年首季經濟萎縮1.6％，創下29年最大萎縮幅度。不過根據該國財政部長透露最糟情況尚未到來，受先前封鎖措施影響，第二季經濟衰退預料還將更為嚴重。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)