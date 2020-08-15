國民隊才剛傷癒歸隊的明星投手「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)今日出現令人擔心的問題，對上金鶯的比賽中，先發僅投16球就退場，而國民隊並沒有立刻解釋小史是什麼傷勢被迫離場，不過猜測是右手神經的老毛病又犯了。

小史多年前就有手臂神經受到壓迫的問題，今年初同樣因為壓迫到神經與手腕，甚至睡到半夜醒來右手全麻，因此沒有趕上開季，今日是他重返先發的第2戰，但過程並不順利。

小史此戰面對金鶯首名打者先以小飛球出局，但隨後被桑坦德（Anthony Santander）敲出一發陽春炮，接著滿球數後再讓對手擊出滾地球，抓下2出局數，不過此時小史已經出現狀況。小史時不時就會甩一下手，球隊體能訓練師上丘與小史交談後兩人一起退場，小史僅投了16球，最快球速約149公里。

國民總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)賽前透露，他會非常注意小史的狀況，而小史也再三保證神經問題無礙，「但我必須更聰明點，不僅是現在，而是未來。小史是我們球隊未來藍圖中的重要部分，因此我們必須確保能照顧好他。」

還沒投完一局，馬丁尼茲賽前的擔心就成真，「他有很強烈的競爭心態，所以必須更加注意他，如果他開始到處甩手，我們就要有所動作。」

(中時 )