小威廉絲首盤表現強悍，但失誤過多遭逆轉。（美聯社）

小威廉絲(Serena Williams)15日意外在「頭號種子網球公開賽」8強戰敗給羅傑斯(Shelby Rogers)，羅傑斯女網單打排名第116，所以這是小威2012年以來首度輸給百名外的選手。羅傑斯以1-6、6-4、7-6(5)獲勝。

羅傑斯首盤被打得很慘，關鍵在第2盤，羅傑斯以5比4領先時成功破發，她全場也就這一次破發就贏了。末盤兩人互保發球局到搶7才分勝負，小威自認是非受迫失誤太多，包括第2盤的最後一球正手拍掛網。小威生涯只有4次輸給百名外的選手，她賽後毫不在意地向對手微笑，畢竟小威的目標始終在大滿貫的美網。

基於新冠肺炎的防疫規定，兩人賽後沒有到網前握手，獲勝的羅傑斯說：「這是每個看著她(小威)比賽長大的小孩都夢想能做到的事。」小威38歲，羅傑斯27歲，而且小威14歲就進入職業網壇了，至今歷經967場單打職業賽。

(中時新聞網)