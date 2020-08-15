路透社引述消息報導，中美原定今日（15日）進行視訊會談，首次檢討第一階段貿易協議，不過因中共高層正舉行北戴河會議而延後。

這次視訊會談原定由美國貿易代表萊特希澤、美國財長梅努欽及中國副總理劉鶴進行。報導稱，目前中美雙方未敲定新的會談日期，不過延後會面並不反映貿易協議出現問題。路透社亦引述另一消息稱，美方希望給予中方更多時間，讓對方增加購買其出口貨品的數量。

《華爾街日報》4日首先披露會談的消息，稱會上會評估北京是否遵守該貿易協議。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前表示，即使美中兩國存在不少分歧，但華府仍然希望中國可以遵守協議內容。

目前美中關係在多個問題上出現分歧，導致兩國關係陷入新低，不過白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）13日指出，中國正在揀選美國商品進口，對美國農業有利，並認為，美中兩國於其他事情有重大分歧，不過雙方仍然執行首階段貿易協議。

(中時 )