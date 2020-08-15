彰化一名45歲的唐姓女子，與劉姓已婚人夫發生曖昧進而交往，2人3年半來共在住處與摩鐵發生超過100次性關係，儘管如此，還得得不到人夫的真愛，被甩後由愛生恨，成了恐怖情人，打電話嗆劉男說：「帶著汽油去你家」、「命可以不要，拖著你們全家當墊背」等語，劉男的元配得知後，對唐女提告恐嚇、相姦罪。案經彰化地院審理後，將唐女判處拘役40日、緩刑2年，相姦罪免訴。

判決書指出，唐女與劉男交往後，自2016年5月到2020年1月，於住處或摩鐵共發生100次性關係，後來唐女被甩，竟由愛生恨，打電話恐嚇劉男「帶著汽油去你家」、「命可以不要，拖你們全家當墊背」等，劉男心生恐懼，元配得知丈夫遭唐女恐嚇，向警方報案提告。

法院審理時，唐女坦承犯行，但已與劉男的元配達成和解，又有悔意，因此將她判處拘役40天，緩刑2年，另向公庫支付2萬元。通姦罪部分，因今年5月已釋憲除姦化，判決唐女不起訴。

(中時新聞網)