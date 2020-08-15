羅智強臉書。

大陸解放軍近期在台灣海峽和台灣南北兩端進行實戰演練，掀起不少台灣民眾討論，台北市議員羅智強就針對此議題做網路投票，詢問民眾是否認為大陸近期會對台灣動武？結果讓人意外的是，認為「會」的佔43%、「不會」的多達57%。

美國海軍學院在其8月《議事錄》雜誌期刊（Proceedings）刊登了前參聯會副主席、退役上將詹姆斯·溫尼菲爾德 （James A. Winnefeld ）及前中情局副局長麥克·莫雷爾（Michael Morell）的聯名文章〈The War that Never Was？〉（從未有過的戰爭？），預測解放軍將在2021年1月19日至1月21日美國總統交接期的三天內，解決台灣問題。

而大陸解放軍13日也表示，近日已在台海及台灣南北兩端進行實戰演練；上海台研所副所長倪永傑接受《聯合報》訪問表示，陸方此次演習的目的，是為回應美台官方近期互動頻頻，且他觀察，此次規模要高於1996年台海危機。

對於美軍預測解放軍將在2021年1月解決台灣問題，及近日解放軍宣布在台海演習，羅智強在臉書以「近期內大陸執政黨，會對台灣動武嗎？」為題做網路投票，自今上午約8點，至截至約11點半(出稿時間為止)，已有約7500人投票，投「會」的佔43%、「不會」的較多，有57%。

有網友在羅智強臉書留言，「大規模全面開戰機率很低，但是攻佔我們的外離島以達心理壓迫戰的目的機率較高，我們的外離島現在的防備兵力是最薄弱的時候，可以達到快速佔領最少傷亡及台灣本島軍隊來不及反應，美軍根本無暇顧及台灣與大陸的區域小衝突，美國頂多就是媒體上叫叫，可以看看俄羅斯怎樣拿下克里米亞的例子」。

(中時新聞網)