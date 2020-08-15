無辜的老公差一點因一通不明電話被妻子休掉！網友PO文分享哭笑不得的故事，人妻表示剛剛幫老公接了不明來電，而電話另一頭傳來的竟是陌生女子的聲音，還親密呼喚老公名字，且對方不說明來意還被掛電話。隨後老婆氣到回撥號碼，結局竟讓網友都笑翻了。

網友小孟在《爆怨公社》發文分享，日前發生了一件讓她又好氣又好笑的事，老公下樓裝水，但手機突然來電，所以她就順手接起電話，未料，電話那頭傳來陌生女子的聲音，還親密的扣掉姓只稱呼兩個字，問道說：「請問XX在嗎？」；老婆聽了一把火，直接嗆說：｢有甚麼事？我是他老婆有事直接跟我說。」結果對方竟聲稱是打錯，便掛掉了電話。

等老公上樓後對其興師問罪，但他卻說自己都只在家顧店根本不知情；她氣到立刻拿起自己的手機打過去，還火大的質問對方說：「你那裡是哪裡？打來找我老公幹嘛？」結果對方無言地說：「我這裡是新竹單身聯誼協會，要問他要不要來聯誼...」。隨後老婆爆炸回應：「不需要！以後不要再打來了」，對方才趕緊賠不是，不停的說不好意思，安撫她情緒。

而原文提到，她最後把通話內容說給老公聽，結果老公笑到並軌，竟因為一通電話差點鬧家庭不和，都是路邊亂留電話搞出的笑話！此文發出後網友紛紛笑翻，留言說：「這個小三厲害！」、「老公差點晚節不保」、「老公最接近死亡的一次」。

(中時新聞網)