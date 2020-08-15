台中市復興路與美村路2段路口，14日深夜發生計程車自撞分隔島車禍案件，68歲小黃駕駛王姓男子受困駕駛座，消防救護人員破壞車體將當時已陷入昏迷的王男做急救，並送醫救治，最後不幸回天乏術；車禍當時有目擊者說，計程車通過路口滑行至分隔島後自撞，至於車禍發生原因仍待警方調查釐清。

警方表示，當時王男到醫院時已無呼吸心跳，醫院實施急救後仍宣告無效，主要因身體內疑似骨折導致內出血嚴重，並無明顯外傷。據悉，王男是單親爸爸，以小黃為業是全家經濟支柱，撫養一名女兒栽培至國外念書，王男親人接獲不幸消息，相當悲痛，趕到醫院處理王後事。

警方指出，王男當時駕駛計程車沿南區復興路往西方向直行，行經復興路2段與美村路口時，因不明原因自撞路口安全島，造成王男嚴重內出血，現場發現其生命徵象不穩，經送往中山醫大附設醫院急救，惟仍宣告不治，車禍原因仍須調查釐清。

(中時 )