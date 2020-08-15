時代力量前立委、「戰神」黃國昌昨(15)晚突然在臉書貼一張台北地檢署刑事傳票，並斥責前高雄市長韓國瑜提起這種濫訴很丟臉，卻有網友留言反諷「黨主席貪污更丟臉」、「怎麼不批徐永明丟臉」；對此，民進黨立委許智傑今日表示，黃國昌不要用雙標看事情，「有嘴講別人，無嘴講自己」。

黃國昌昨晚在臉書說，接到《總統選罷法》案件的傳票；提起這種濫訴，韓國瑜先生不覺得丟臉嗎？他說，去年邀請公開辯論，韓國瑜沒有勇氣出來面對；這次希望最好有勇氣親自出庭，當場講清楚。不料，黃貼文一出，雖有不少網友樂於看黃韓對決好戲，但也有網友不領情表示，「濫訴總比貪污好」、「再怎樣濫訴也比你們標榜清廉的貪污黨主席好」、「先講講你們徐永明的事」等。

今早被媒體問及網友反應是否代表時力涉貪案尚未釐清之際，黃國昌也該比照同樣標準，別只罵他人而輕放自己人；許智傑受訪時直言，這是現代社會存在的普遍現象，希望黃國昌和有些政治人物可以盡量適當調整，不要用雙標看事情。他認為，黃國昌等某些政治人物的表現，就是「有嘴講別人，無嘴講自己」。

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(中時新聞網)