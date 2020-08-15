Beard through the legs.

Jeff Green rocks the rim.



📺: ESPN pic.twitter.com/ZXTmx2oJD3 — NBA (@NBA) August 15, 2020

受到新冠疫情影響，整整停賽3個多月之久的NBA例行賽，終在15日劃上句點，本季最後1場例行賽也由恩比德傷癒復出領軍七六人，最後以134比96橫掃火箭收場，今年季後賽首輪18日登場，凌晨1點30分的首戰，將由金塊出戰爵士。

畢竟這場比賽已經無關季後賽首輪對戰組合，雙方也都板凳大出清，七六人總教練布朗意外讓先前左踝扭傷的恩比德先發上場，也讓七六人打出不錯的開局，打完上半場，七六人已經取得71比47大幅領先，下半場也很快進入垃圾時間。

看來腳傷影響不大的恩比德打了23分鐘，貢獻14分、6籃板，七六人全隊得分最高的是托必亞斯哈里斯，他拿18分、7籃板及4助攻，柏克斯也有16分，七六人將在少了班西蒙斯(膝蓋動刀)的不利條件下，季後賽首輪遭遇塞爾提克。

火箭則以「大鬍子」哈登27分、10助攻表現最佳，傑夫格林也有17分，才剛傷癒復出的艾瑞克戈登13分，火箭將跟七六人面臨同樣窘境，因為明星後衛韋斯布魯克將因大腿受傷，缺席季後賽首輪對上雷霆系列戰，目前歸隊時間未定。

(中時 )