SmartM大大學院團隊力拼華文第一線上職場學習平台。（圖／SmartM大大學院提供）

SmartM大大學院團隊攜手馬來西亞合作夥伴在地推廣。（圖／SmartM大大學院提供）

疫情延燒掀起數位學習風潮！根據 Global Market Insights最新統計，全球線上教育市場規模去年已超過2,000億美元，並預估至2026年間市場將成長到3,750億美元規模。臺灣職場線上學習平台SmartM大大學院看準趨勢，宣布進軍東南亞，在馬來西亞設立總部，並以大眾募資方式成功打入市場，不僅獲得大馬政府證監會旗下的Malaysia Co-investment Fund (MyCIF)跟投響應，上線以來已經吸引13家經銷商加入，預計一年內超過1000家馬來西亞企業成為夥伴。短短三周，在知名募資平台MyStartr已經募集到RM140萬，折合台幣大約1022萬！

SmartM大大學院創辦人許景泰說：「SmartM專注職場人士的線上學習服務。我們已累積10萬名註冊會員，6萬名付費會員，並擁有50家臺灣上市櫃企業客戶、超過40位臺灣超級名師線上教學，300堂線上課程影片。」許景泰挾著台灣最大職場線上課程平台優勢，對東南亞市場相當有信心，大馬證監會旗下的Malaysia Co-investment Fund (MyCIF) 投資SmartM 高達RM401,000，充分表現肯定，另外，知名企業與導師包括Mices Technology、大同韓新傳播學院院長陳雲楓、Exabytes創辦人曾淇賜、紫藤文化企業集團、ITWin創始人兼執行長陳燕明與MyStartr等都成為其經銷商，協助在地推廣，一起做大市場。

「現在我們在前往IPO的路上，開放SmartM Malaysia公司機會給大家。透過大眾募資的力量，開拓馬來西亞、東南亞等地華文市場，彙聚我們現有豐沛的名師陣容、線上影音課、平臺技術、專業團隊等競爭優勢。」許景泰說，由於這次大眾募資的反應比預期熱烈，因此活動提早於8月12日結束，未來將於11月在馬來西亞設立東南亞總部，並看好在馬來西亞90萬家中小企業當中至少有10萬家企業積極做數位轉型，預計在四年內，2024年馬來西亞至少會有1萬家企業付費用戶，可創造RM3,000萬營收。

許景泰指出，目前SmartM大大學院，會員與營收每年快速翻倍增長。而一場新冠肺炎疫情，改變了人們的學習軸線，也讓線上教學課程成長持續爆發。SmartM大大學院身為臺灣第一家正式進軍東南亞的職場線上學習平台，對未來前景，許景泰相當看好。「預計4年內，加速成為華文最大線上職場學習的平臺！除了華人市場外，最快在明年就會有英文跟馬來文名師開設線上教學課程。」

(中時新聞網)