知名網路脫口秀主持人博恩客串演出《逃出立法院》活屍。（華映娛樂提供）

台版正宗活屍喜劇電影《逃出立法院》全台各大戲院熱烈上映中，該片祭出首3日票房破千萬豪語，若首3日票房破千萬，導演王逸凡與主要演員禾浩辰、林鶴軒（大鶴）等人將釋出「高清無碼照」，3人將分別露出不同部位的體態「高清」畫面，刺激觀眾在週末進影院觀賞這部超鬧、超中二的活屍電影。

禾浩辰與大鶴為了主演新片催票不遺餘力，將在五六日連跑超過20場映前映後座談，禾浩辰粉絲後援會更包場力挺偶像，而大鶴則私訊超過百位友人催票，沒想到友人誇口說一定會到電影院力挺觀看外，卻有6位朋友說，「想看男神禾浩辰大戰活屍情節。」讓他好氣又好笑地說，「我已經封鎖這6位朋友了！」

該片14日再公布大咖Youtuber視網膜、博恩、啾啾鞋與柏榕客串演出活屍，並曝光他們演出花絮，只見他們宛如活屍行徑，在立法院瘋狂亂咬，嚇得賴雅妍、禾浩辰、高慧君、庹宗華、王中皇與林鶴軒等人到處亂竄，王逸凡要網友睜起雙眼看看他們出現在片中哪一刻。

知名網路脫口秀主持人博恩透露，為要融入活屍角色當中，會去思考如果自己是那個角色，會做什麼事情，他又說，因為時間很短，後來直接開始講一堆4個字的食物，如鳳梨蝦球、乾炒牛肉等，「反正就把他們當食物般衝過去！」再問如果下次可以演活屍的話你願意演嗎？他笑說，「我可以當個活人嗎？」

《逃出立法院》在國際上也獲得好評迴響，目前已入圍加拿大多倫多國際電影節、法國巴黎奇怪影展、德國柏林幻想電影節、西班牙錫切絲奇幻影展、美國夏威夷影展、桃園電影節競賽片等電影節。

(中時 )