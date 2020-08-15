高雄市長補選今天舉行投票，罷韓四君子也在今天再度合體，呼籲高雄市民一定要去投票。看到許久不見前高雄市長韓國瑜現身，他們都認為喚起以前的回憶，對於韓國瑜昨晚在造勢大會的表現，「Wecare高雄」發起人尹立笑稱，給個鵝蛋！

粉專「Wecare高雄」臉書今分享罷韓四君子投票的照片。四人上午在罷韓提案法定領銜人陳冠榮戶籍投票所高雄前鎮區光華國中合體，後續再分別到各自的戶籍地投票所投票。

陳冠榮表示，今天是開始所有人都可以為高雄感到驕傲，因為高雄人完成「民主是上的一大步」；「Wecare高雄」發起人尹立則笑稱，從罷免連署開始到今天的過程「像極了愛情」，高雄人用民主面對了「恐怖情人」。

至於韓國瑜昨天在造勢大會上，稱李眉蓁為了生子，吃了100多顆鵝蛋一事。「Wecare高雄」表示，看到「好久不見得韓國瑜，再次現身致詞，好像又喚起了過去的回憶」，尹立替韓國瑜昨天的表現打分數，回敬了他：「就像他自己講的，給個鵝蛋」；台灣基進新聞部主任張博洋則說，韓市長的表現一樣沒有變，而李佾潔表示，這次補選是民主過程，都是先輩前進犧牲換來的。

(中時新聞網)