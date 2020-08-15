新冠肺炎疫情在社區悶燒，台南市政府交通局宣布，從17日起重新升級公共運輸防疫措施，將全面要求搭乘大台南公車、計程車及進入轉運站的乘客，需全程配戴口罩，否則將開罰3000至1萬5000元，以保障所有乘客及駕駛的健康。

交通局長王銘德表示，鑑於國內疫情發展，有再提高相關防疫措施的必要，考量公共運輸屬密閉空間，且乘客上下車及站內移動過程，難免會有近距離接觸的風險，保持社交距離難以落實，為降低彼此間的感染風險，17日起全面要求搭乘大台南公車、計程車及進入轉運站的民眾，應全程佩戴口罩。

交通局公共運輸處長吳俁之也說，已請市區客運、計程車業者及轉運站管理單位，更新車輛、場站內的公告，並請第一線站務、駕駛人員加強宣導。為避免防疫破口；如有違反規定不配合者，除可拒載外，也可能面臨3000至1萬5000元的處罰，請民眾搭車時務必配合防疫措施。

據查，今年8月初，台南市長黃偉哲宣布強制推動戴口罩，要求民眾進入8類場所都須戴口罩，包括醫療院所、長照機構、社會福利、托育機構等醫療照護機構；大眾運輸站與車廂等大眾運輸空間；觀光工廠、百貨公司、量販店等賣場市集；圖書館、補習班、K書中心等教育學習場所；藝文活動室內場所等展演競賽場所；宗教遶境活動等宗教場所；八大行業、電影院等娛樂場所；團體旅遊活動、占用道路活動等大型活動等，都需佩載口罩。如今2周的宣導期即將結束，17日起將針對違規者開罰。

(中時 )