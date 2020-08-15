郭美美強調有照片為證。（圖／翻攝自吃瓜鵝每日爆料微博）

昨郭美美態度大轉，向黃景瑜賠罪。（圖／翻攝自郭美May努力努力微博）

大陸「炫富一姐」郭美美去年因捲開設賭場罪刑滿出獄，本月7日她突然開腔，自曝和演出《上癮》走紅的鮮肉男星黃景瑜交往過，但對方在自己坐牢時不聞不問，還強調手上有照片證據，昨(14日)下午她突然改口，說收到律師函後才發現事情嚴重性，澄清只是認識對方。

郭美美最近接受《網易娛樂》專訪透露在牢裡時得知前男友走紅，想過：「如果我沒出事的話，也許我也會很好」，7日她點名舊愛就是人氣男星黃景瑜，並稱幫黃景瑜付過房租，但她出事後兩人就分手，對此，黃景瑜工作室回應不清楚郭美美的目的，傳聞全是無中生有。

對於黃景瑜打臉，郭美美原本放話說：「機票已定，十天內，等我的照片石（實）槌吧」，昨她態度大轉彎，認了胡謅，稱：「我和黃景瑜當年只是認識而已。今天看到律師信，我意識到事情的嚴重性，因自己發布的一些不實內容給黃景瑜先生造成的負面影響，我感到很自責，在此表達歉意，希望黃先生可以諒解」。

對此，網友反批：「坐牢都改變不了你」、「自古澄清沒人看。髒水潑的容易，擦乾淨難」、「美美啊，坐牢都不能讓你變好，還這麼想炒作」、「你不是黃景瑜前女友嘛？不是有合照嘛？」。

(中時新聞網)