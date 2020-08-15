台中市警察局第六分局工業區派出所員警日前近午時分，行經台中工業區28路與38路口，在停等紅燈時，突有民眾敲窗求援，向警方表示他的四十四歲同事陳男，工作到一半突然胸悶不適，原本要載他至醫院檢查，但途中陳男狀況越來越差，心臟無力的快喘不過氣，員警當機立斷，馬上鳴笛警示開道，快速在6分鐘內平安引導民眾抵達醫院治療，民眾頻向員警道謝，救命的黃金時間，感謝人民保母相助。

警第六分局工業區派出所員警鍾承勳、何伊涵日前巡邏經過工業區28路與38路口時，民眾攔車急稱，「警察先生！我同事胸悶喘不過氣，可以幫忙嗎！」

由於當時快中午，工業區交通漸進尖峰，路上車水馬龍，民眾急如熱鍋螞蟻，擔心同事延誤就醫，剛好見員警經過便上前求援，員警立即鳴放警笛，在前方警示協助開道，將路程縮短至6分鐘，讓陳男迅速抵達醫院就醫。

陳男同事放下心中的大石頭，頻頻向員警道謝，若非員警即時協助開道，他們不知道要拖到何時才能順利救醫。

員警強調，本著同理心主動為民開道，也呼籲民眾如遇疾病救護案件，可以優先叫救護車，除能初步得到合適的救護，也可把握黃金搶救時間。

此外，提醒用路人如在開車途中聽到消防、救護、警備車警號時，即使有優先行駛的路權應立即避讓，不要延誤救火、救人、救災等工作。

(中時 )