近來作品量大爆發的程予希，在校園純愛電影《可不可以，你也剛好喜歡我》中演出全校最不受歡迎的怪妹，卻忍不住不停向全校的校草示愛，但她還有個隱藏身份，讓程予希笑說：「很像在挑戰一個人格分裂的角色，是個很有趣的演出。」

《可不可以，你也剛好喜歡我》14日公佈片中MI榜「MISSSION IMPOSSIBLE絕戀排行榜」解密花絮，就是3對不可能發生戀情的男女，程予希就是其中一組，她一改以往清麗面貌，在片中演出全校公認最討人厭的怪妹阿余，有強迫症的阿余有著有許多古怪的原則，讓全校同學都對她避而遠之，她卻無法停止的一直向全校最受歡迎的風雲人物羅丹尼示愛，不但在對全班的報告作業上貼滿了他的照片，還願意主動借他整理好的筆計，讓羅丹尼總是陷入尷尬的情況中。

程予希近來曝光度大增，除了正在播出的電視劇《我的青春沒在怕》、《黑喵知情》及《追兇500天》陸續上映，在《可不可以，你也剛好喜歡我》也頗有突破，她表示這個角色和自己本身的性格有很大的落差，阿余是個扣子都要扣到最上面，走路不能踩到線的強迫症患者。

但這個角色還有另一個很神秘的身份，是極受歡迎的夜店DJ，但程予希表示DJ打碟的表演讓她很有壓力，「我特別找了會玩的朋友練習，知道DJ盤的所有功能，了解他們怎麼對beat，如何對接歌曲，我很怕我的表現無法說服觀眾！」

而程予希和演出羅丹尼的劉名凱平日相處太像好兄弟，她笑說：「劉名凱真的太幼稚了，像是他跟我打招呼的方式就是打我的頭，也太FREE了吧！所以要一直很投入演出單戀著他的感受，真的要花時間投入角色。」

導演簡學彬透露原先的劇本中設定阿余是個其貌不揚的怪女生，但他後來覺得被大家討厭的女生也可以是長得很漂亮，在和程予希見面後，便邀她演出阿余，他覺得程予希的個性很活潑，但看起來很文靜，頗有雙面人之感，與角色特質相符。電影21日上映。

(中時 )