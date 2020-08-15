輕便雨衣隨著風吹落溪谷，造成環境汙染，破壞山林生態。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太管處、保七文山小隊員警今起到場勸導。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

氣溫炎熱，知名景點太魯閣國家公園白楊步道內「水簾洞」，湧入大批遊客，享受來自泉水瀑布的沁涼，不過洞外卻陸續淪為「雨衣場」，遊客用過的雨衣就曬在一旁，與大自然環境形成強烈對比，太管處今起加強對遊客勸導，若發現棄置者，將依國家公園法開罰3000元。

太魯閣熱門景點白楊步道總長2.1公里，位在盡頭處的水簾洞，山泉從隧道頂岩壁含水層頃洩而下，形成特殊水簾景觀，每年都吸引不少遊客前來欣賞避暑。到了暑假，每天遊客不斷，作家「神老師＆神媽咪」 上周到花蓮旅遊，目睹整排雨衣，呼籲民眾「請為孩子做好示範，不要留下不屬於山林的東西」，此文引發網友熱烈回響。

現場初估，每天有上百件的廢棄雨衣，頓時成了步道內的「奇觀」，黃澄澄的一片雨衣，在翠綠山林中格外引人注目，太管處雖在一旁立牌，告知民眾「若有穿著雨衣者，必須自行帶回，避免隨意棄置而受罰」，但效果仍不彰。

太管處副處長陳乾隆表示，體諒遊客美意，讓雨衣能夠成為環保雨衣，提供給其他民眾使用，不過若重複使用，希望遊客能當場交接，不要丟棄在現場，目前主要還是以勸導的方式，但是對於隨手棄置，製造國家公園環境髒亂，太管處絕對會開立罰單。

太管處今天在現場增設兩面宣導牌示，並加強環境清潔維護工作外，並請保安警察第七總隊第九大隊文山小隊及保育志工，持續在現場加強柔性勸導，將雨衣自行帶回，呼籲遊客享受自然同時，更應共同維護環境整潔。

(中時 )