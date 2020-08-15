紅襪15日被洋基痛打一頓，超越費城人成為全聯盟最會失分的球隊，他們開季20場被打122分，平均每場被打超過6分。洋基此役派出王牌投手寇爾(Gerrit Cole)，加上狀況欠佳的托瑞斯(Gleyber Torres)忽然大爆發，終場10-3輕取紅襪。

托瑞斯賽前打擊率僅0.161，他此役首打席就敲安，3局下兩人在壘時揮出二壘打，幫洋基取得2比0領先。紅襪動用6位投手，其中4位有自責分，洋基14支安打，包括托瑞斯4支4完美演出，還有陶企曼(Mike Tauchman)3安猛打賞4打點，以及捕手桑契斯(Gary Sanchez)的兩分炮。

紅襪因為接連失去強投，本季第7次被打8分以上，其中6次是被同區的光芒與洋基修理，光芒更是打了47分之多。游擊手波格茲(Xander Bogaerts)鼓勵垂頭喪氣的隊友，希望大家找回打棒球的樂趣。紅襪目前以6勝14敗在美東墊底，但還有希望追趕。

寇爾的球仍然很難打，他先發5場洋基都贏球，自己取得4勝0敗，此役只失1分(全壘打)送出8K，累積自責分率2.76。「法官」賈吉(Aaron Judge)右小腿拉傷，賽前被放入10日傷兵，總教練認為他傷勢輕微應可提早歸陣。

(中時新聞網)