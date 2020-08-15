于美人、羅青哲今為羅霈穎舉行告別式。（圖／吳維書攝）

再見了羅姐/ 淚送羅霈穎最後一程！親友、藝人哀痛告別

羅霈穎告別式15日在台北市立第一殯儀館安順廳舉行，會場布滿潔白鮮花，相當典雅，其大哥羅青哲悼妹字句感人，「妳來到了我們家，一直是天之驕女，我用這歌送妳，妹妹，請妳一路好走，大哥一定會照顧媽媽，請妳安靜、自在地走吧。」

羅青哲悼念：「對於生命，她總是勇於挑戰，過程有時傷痕累累，她這次意外驟逝，加深我們的傷痛。」他回憶首次跟妹妹合作，是自己在外國求學但詩作在國內得獎，羅爸爸當時帶國中二年級的妹妹羅霈穎前去領獎，「因為要朗誦，她落落大方。」當年她的表現連余光中都很讚賞，「妹妹和我交集不多，未來會再出陸續寫出我們之間的故事」。

摯友于美人則代表朋友們致詞，「謝謝你們送羅妹妹最後一程，她希望美美、熱鬧的走。」她引用羅霈穎生前最愛的歌曲表達思念之情：「帶著簡單的微笑，溫柔的觸感，妳給了我們一切，妳內心的溫暖從內部迴盪。很難放手，當妳對我意味著世界...然而，妳眼中的一閃一閃卻不斷在天空中射出星星，我會想念妳的，愛，在最黑暗的一天中，妳所有的顏色都保持閃爍，妳永遠不會消失，永不消失...永遠的愛...」

(中時 )