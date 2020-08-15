高雄市長補選投票日一早，「罷韓四君子」在光華國中投開票所前再度合體。Wecare高雄發起人尹立針對韓國瑜昨晚替國民黨市長補選候選人李眉蓁站台時、講的鵝蛋笑話，表示「如果要打分數，就是給他一個鵝蛋」，希望韓回家吃鵝蛋。

罷韓領銜人陳冠榮上午前往光華國中投開票所投票，尹立、台灣基進新聞部主任張博洋、公民割草行動聯盟李佾潔3人先陪同，結束後再各自回到戶籍地投票所投票。

媒體問尹立、針對14晚間韓國瑜為國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁站台時的「鵝蛋笑話」有何看法，尹立笑說「如果要打分數，就是給他一個鵝蛋」。

「歡迎韓國瑜回來高雄玩！」尹立表示，畢竟韓在這個城市也待過一段時間，過去的荒腔走板很多言行，昨晚又提醒大家一次，他的被罷免在歷史上會有一定評價。尹立最後再酸韓國瑜，希望他好好回家吃鵝蛋。

尹立說，從2018年底到今天，整個過程「像極了愛情」，但高雄人面對的是可怕的「恐怖情人」。尹立表示，「高雄人拿得起放得下，非常勇敢」，透過法治的程序、民主的制度，在6月6日投下罷免票，才爭取到今天投票的機會，不論支持誰都要投下一票，這就是民主的表現。

張博洋也說，昨天晚上看到韓上台，發現他沒有變，背後所代表的政黨也沒有變，也因為這樣，高雄市民守護這座城市的想法也絕對不會變。

陳冠榮表示，今天是高雄重新出發好日子，恭喜所有候選人，無論當選或落敗，都和高雄市民一起完成了台灣民主史上了不起的一步。

李佾潔則說，今天高雄市民投下手中一票，是無數民主前輩，包含前總統李登輝替民眾爭取到的權利。韓國瑜所做的過去就像烏雲一樣，今天會撥雲見日、高雄重新出發。

(中時 )