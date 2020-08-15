新北市長侯友宜認為，入境是防疫非常重要的關卡，再度向陳時中喊話。（許家寧攝）

疫情指揮中心下午將召開緊急記者會，侯友宜盼量能足夠下，政府能考慮全面普篩。（許家寧攝）

國內新冠疫情驚傳再增1例，針對衛福部長陳時中宣布對特定高風險國家進行入境普篩，新北市長侯友宜今再質疑「這樣夠嗎？」重申堅持全面普篩，外界認為侯頻頻向陳時中叫陣，為2022較勁意味濃厚；侯表示，這是他一向的主張，希望把市民心聲讓中央聽到。

新冠肺炎境外案例頻增，目前已累計481例確診，侯友宜今早赴新莊體育館參加公益活動，再度向中央喊話；侯表示，入境是防疫非常重要的關卡，既然政府決定對部分高風險國家採取普篩方式，能否考量在量能足夠情況下，進行入境全面普篩。

侯友宜說，他一開始就主張，入境全面普篩、加上居家檢疫、自主健康管理，確實做好境外管理，既然政府要對高風險國家要採取全面普篩方式，現在國外還有很多國家都存在著高風險，如果政府在沒有很精準的判斷下，入境全面普篩是最好的方式。

外界好奇，陳時中被綠營視為2022選戰活棋，侯友宜近來在防疫上頻頻向陳交手，是否將陳視為「假想敵」、市長前哨戰；侯說，他最在意守護國人健康，把市民普遍心聲、專家學者意見說出來，希望給疫情指揮中心判斷，現在他是新北市長，把市政做好最重要。

(中時 )