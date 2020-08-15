台中市民政局長吳世瑋表示，《台中市公民投票自治條例》修正公布，修法主要是回應社會需求及順應國際潮流。（盧金足攝）

《台中市公民投票自治條例》修正草案，將擴大台中市青年市民參與地方公共議題權利。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府研議《台中市公民投票自治條例》修正草案，經市府法規委員會審議後，送請台中市議會議決通過，市府立即辦理修正公布，民政局長吳世瑋15日表示，回應社會需求及順應國際潮流完成修法，將投票權人年齡限制，由20歲下修至18歲，台中市民年滿18歲，未受法院監護宣告，即可享公民投票權，該變革將擴大台中市青年市民參與地方公共議題權利。

市府強調，為深化市民對於地方公共政策表達意見管道，並順應中央修正公民投票法有關全國性公投規定，放寬地方性公投投票權人年齡限制及提案、連署成案的門檻。

吳世瑋指出，這次的修法主要是回應社會需求及順應國際潮流，將投票權人的年齡限制，由20歲下修至18歲，市民只要年滿18歲，未受法院監護宣告，即可享有公民投票權。

這次修法也將提案人數門檻，由最近一次市長選舉選舉人總數「千分之5」，大幅下修為「千分之1」，連署人數由原本的「百分之5」，下修為「百分之3」。

吳世瑋以台中市2018年市長選舉人總數221萬3789人為例，修正前需經1萬1069人提案，並經11萬690人連署始能成案；修正後只要2214人提案、並經6萬6414人連署後，即能成案。

法制局長李善植說，我國的公民投票，包括全國性及地方性公民投票兩種制度，除全國性事務外，民眾可針對重要的地方性事務進行公民投票，以更「接地氣」方式深化主權在民。

「台中市公民投票自治條例的修正，除了公投成案門檻的大幅降低，也兼顧社會安定及避免提案浮濫、浪費社會成本」，李善植強調，保障市民參與地方重大政策權利，促進市民對地方公共議題的凝聚力量，落實民主精神的真締。

(中時 )