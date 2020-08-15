紅雀自7月底停賽之後，因為球隊內部爆發新冠肺炎群聚感染，直到明日才會重新復工，將與白襪隊進行雙重賽，不過由於紅雀缺陣大半個月，大聯盟又不想賽程拖太久，因此他們將要在44天內打53戰，消耗掉「魔鬼賽程」，其中球隊61歲教練麥基(Willie McGee)選擇退出比賽。

大聯盟為紅雀制定新賽程，在今年結束前他們至少要有11天進行雙重賽，若順利完成，他們只會打58場，因此若有必要，他們還要在大聯盟規定的賽季最後一天結束後進行賽事。紅雀在開季以來只打了5場，而在疫情期間，紅雀隊至少有17人確診，包含10名球員。

紅雀總裁摩澤利亞克（John Mozeliak）說，「顯然當大家看到我們的賽程，都會認為這並非易事，但如果僅因為這樣就要舉白旗投降，這不會是正確辦法，這是第二次機會，要坦然地去面對。」

紅雀最新規劃是44天內打53戰，可以說是史上最密集的賽程，而陣中年紀偏大的教練麥基患有高血壓，還與3個孩子、5個孫子同住，因此他決定退賽，「我沒有確診，但我的高血壓是潛在健康危機，我不知道如果我生病了該如何是好。」

麥基曾入選4次明星賽，在1985年效力紅雀時時還榮獲國聯MVP。

(中時 )