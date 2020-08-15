近來物流業越趨方便，許多人會用宅急便等方式寄送書表，但勞保局表示，如用民間物流業者如超商交寄等方式寄送書表，加保之日會以勞保局收到文件日起計算加保日，與使用郵局寄發的「郵戳為憑」不同，事業單位為勞工申報加退保時應注意，否則恐影響保險效力。

據勞保局統計，每月勞保異動量約200多萬筆，約7成透過網路申辦加退保，但仍有部分事業單位自行寄送紙本文件，其中每月約有250筆透過超商交寄，恐怕會有延遲加保的問題。

勞保局納保組組長黃錦儀表示，目前事業單位要辦理加退保可以透過郵局交寄、臨櫃交寄或網路申報，而依相關法令規定，使用郵局交寄時間以郵戳為憑，臨櫃交寄以收件章為準，網路申報則以實際申報日為準。依勞動部函釋指出，若透過民間業者遞送加保申報表，則以送達勞保局之日起算，如果不是當日送達，可能會有落差、造成延遲加保，導致勞工權益受損。

黃錦儀建議，事業單位可以多加利用網路申報加退保，據統計，截至今年6月為止，有25萬8172家事業單位成為網路投保單位，占57萬3330事業單位的45％。

(中時 )