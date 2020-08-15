根據路透／市場研究公司益普索（Ipsos）12日公布的最新民調，美國近九成民主黨人贊成由加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)擔任該黨副總統候選人；她在女性選民、年輕族群，甚至部分共和黨選民間，比民主黨總統候選人拜登還受歡迎。不過，有網友觀察近來民調，還有賀錦麗帶來的效應，直言川普還有機會。

對於美國總統選情，網友SincereBob在批踢踢發文表示，首先是雙雄在搖擺州的一周戰況。拜登還是領先，但差距在部分搖擺州在縮小中。從2016年大選結果來看，拜登必須從川普手上拿回至少39張選舉人票。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

Arizona (11張):拜登領先幅度約3%-4%，最近川普/彭斯在當地很用力。

Florida (29張):拜登領先幅度約4%-5%，比前陣子略微縮小。

Michigan (16張):拜登領先幅度約5%-10%，目前看來川普很難追。

Pennsylvania (20張):拜登領先幅度約4%-9%，川普有縮小差距的趨勢。

該網友表示，至於北卡、德州、俄亥俄州，帳面上看來是搖擺州，但他認為川普最後會拿下。拜登在上述四大真正的戰場，必須拿下三個，目前看來川普在Arizona會惜敗。現階段，他認為川普要設法猛攻Florida，這原本就是共和黨的票倉。如果疫情好轉，股債市能穩定，讓當地銀髮族回流，川普還有機會。

其次，該網友來談談賀錦麗成為拜登副手的效應。先說結論，該網友認為是短多長空，原因是拜登自己的問題，以及美國人口結構。身在美國，最近看到各大媒體、社群網站的政治類別，幾乎都被賀錦麗洗版。從曝光的角度，當然對民主黨是好事；但這對總統選舉呢？

該網友提醒，先別忘了，美國在西方世界裡，其實是最右傾、保守的國家之一。女性所能擔任最高的政治職務，就是國務卿；有色人種除了前美國總統歐巴馬這個奇行種之外，很難佔據政壇高位。賀錦麗不但是女性，還是有色人種，這大大觸犯了美國65%（取各家統計中間值）的白人。

該網友更分享一張照片，照片中賀錦麗意氣風發走在拜登前面，拜登成了賀錦麗的背景，或許很多女性及少數族群受到鼓舞，但這對白人尤其男性是非常大的刺激。很多人開始在社群媒體上寫說，擔心拜登身體，之後賀錦麗會變成總統或實質元首。

該網友表示，但這種打法，共和黨只能在檯面下做，不能拿出來說。最近川普打「如果我輸了，美國人要學中文」以及「拜登贏了，股市會大跌」，坦白說，他認為有用，會更刺激白人和中產階級以上的支持率。而拜登提出「上任後會取消對中國關稅」，就是在討好勞工階級和少數族群。

該網友感嘆，有些版友不住在美國，可能很難體會對大陸施加高關稅，減少低價商品在市面流通，對美國以有色人種為主的勞動階級的日常生活構成多大的壓力。黑人和拉丁裔多數就是不關心國際事務（後者頂多關心移民政策），畢竟生活壓力夠大了。他們就是想要廉價商品餵養家庭、想要美國原物料和糧食可以出口到中國賺錢。你跟他們講什麼印太戰略、什麼大陸威脅，真的太遙遠。這不是說民主黨或少數族群就漠視人權，這只是人性基於自身利益的考量。

作為一個生活在美國的人，該網友坦言，其實很不喜歡看到美國越來越沿著族群/階級分裂。近幾年的發展，從稅收、醫療保險、移民政策、輕罪不罰與否、教育等等，族群間幾乎是針鋒相對、有你無我，族群關係到了近年最緊張的高點。可是，美國大資產階級越來越富，華爾街old money和矽谷new money越來越肥，可以感覺到美國社會危機四伏的氣氛，和台灣看到的股債市嘉年華非常不同。坦白說，雙雄誰贏了，美國恐怕都不會再是你我成長過程中認識的美國了。

(中時新聞網)