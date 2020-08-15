◎海生館夜宿 迎企鵝孵蛋季

防疫新生活後各種振興方案上路，屏東海生館受惠不少，今年暑假入館人數較往年增加3、4成，但近年爆紅的「夜宿」卻無成長，不過館方看好進入企鵝繁殖季的後續發展，相信大小朋友都想直擊企鵝求偶、孵蛋的過程。

◎太興萬鷺朝鳳奇景 全台獨一無二

嘉義縣梅山鄉太興村特有的「萬鷺朝鳳」奇景，約在每年8月底登場，最高紀錄1天曾有3萬隻黃頭鷺一群群由北往南遷徙，十分壯觀。太興村村長簡慶輝依往年經驗預估，今年9月中旬後的鳥況最佳，出現時間以下午4點到6點最多，民眾除賞奇景，還可走訪太興飛瀑、梨園寮車站等景點，一次網羅太興之美。

◎24隻小綠蠵龜 墾丁沙灘迷航

24隻「迷航小綠蠵龜」9日晚間被發現在墾丁夏都飯店的私人沙灘爬行，經通報海生館後，確定雉龜是因趨光性誤導往燈光處爬行而迷途，後在業者降低光源的協助下重返海洋，此為墾丁睽違3年後再現海龜蹤跡，民眾大讚保育有成。

◎馬祖推海上賞鷗 一窺神話之鳥

馬祖列島由36個大小島嶼組合而成，其中有8座島嶼列為「馬祖列島燕鷗保護區」，連江縣政府即日起推出「2020燕鷗宣導活動－海上賞鷗之旅」，除了可以欣賞海上風光，還有機會一窺被列為最瀕危的神話之鳥「黑嘴端鳳頭燕鷗」。

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(中時新聞網)