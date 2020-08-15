大陸電信設備巨頭華為華為在面對美國政府封殺後，導致華為旗下海思半導體的研發處理器受阻，華為消費者業務執行長余承東日前就坦承，麒麟9000處理器將成「絕版」。雖然華為還能透過第三方的半導體廠商如聯發科、高通供應處理器來源，但在高通受到陸美科技戰波及，大陸市占率明顯下降之下，勢必得優先考慮使用聯發科，但這樣一來，華為就失去在大陸市場所擁有的差異性優勢，恐怕讓華為處境更加不妙。

美國政府今年5月15日宣布，只要是出貨含有美國技術的半導體產品與服務給華為，都要經過美國政府審查通過才能放行，加上全球晶圓代工龍頭台積電也宣布將赴美國亞利桑那州投資設廠，用以生產5奈米製程，台積電繼續供貨華為機率相當渺茫，最終，台積電在7月16日宣布，9月14日後不再替華為生產晶片。

就連大陸晶圓代工龍頭中芯國際，今年初傳出把麒麟710處理器從台積電12奈米轉單至該公司的14奈米製程，替大陸半導體自主化揭開曙光，華為在先進製程上是否能依賴中芯國際也成為市場焦點，隨著中芯國際在上海科創板掛牌，中芯國際最新擴廠動作竟是加深28奈米製程生產，並在多次公開資料上指出，受到國際規範影響，將無法出貨給「若干客戶」，市場預料就是指華為。

也就是說，華為今年下半年推出Mate 40系列旗艦機採用台積電5奈米製程後，只能使用第三方的處理器，其中又以聯發科最有機會。聯發科在去年11月推出首款5G系統單晶片(SoC)、旗艦級處理器「天璣 1000」，今年又陸續推出多款中低階5G處理器天璣800、天璣720，積極布局高中低階手機處理器市場。聯發科執行長蔡力行日前在法說會就表示，今年5G手機銷量上看2億支，在全球市占率可達2成、大陸市占率更有機會攀上4成。

華為旗下海思半導體今年Q2也占上全球前10大半導體廠的地位，但主要還是受到拉貨等因素推升整體營收，加上麒麟處理器預料在美方壓力下逐步停產，無論是仍在申請美方出貨許可證的高通，還是聯發科處理器，與大陸其他手機品牌包括小米、OPPO、Vivo的差異性競爭優勢全無，加上其他廠牌也沒受到實體清單、無法使用GMS服務影響，能進一步吃下華為在海外空下來的市占率，華為大陸市占率龍頭寶座也將受到挑戰。

(中時新聞網)