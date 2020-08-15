今日共抽中gogoro電動機車、高級電冰箱、平板電腦、液晶電視、一卡通儲值金2萬元等大獎。（李宜杰攝）

配合振興三倍券，台南市政府祭出「台南好禮月月抽」活動，並於今日（15）舉辦首波抽獎活動，由市長黃偉哲抽出電動機車、電視機、電冰箱等獎品。本月首獎gogoro電動機車得主為序號「TN-02281326」，為消費3980元購買家具，另外，二獎電冰箱則是民眾於家樂福安平店消費225元，登錄發票抽中，讓網友直呼「好羨慕！」

黃偉哲今日親自抽出gogoro電動機車、高級電冰箱、平板電腦、液晶電視、一卡通儲值金2萬元等大獎，他表示，從7月15日活動開跑至今，累積消費登錄金額已突破10億元，他表示，在本次活動結束前，消費登錄金額若突破20.8億元，將再送出1棟輕豪宅。

台南市政府經發局表示，抽獎活動將於每月15日在「台南經濟情報讚」粉絲專頁直播，民眾只要於南市消費滿200元的發票，或至指定市場、夜市兌換登錄券，即可參加抽獎。

經發局指出，除每月將抽獎送出電動機車，還有豪華汽車、五星級總統套房、頂級帆船遊程等400多項奬項，總值超過千萬元，其中，最大獎輕豪宅將於明年1月5日直播抽出。

經發局長陳凱凌提醒，今日中獎得主須於明日（16）起14天內攜帶領獎憑證（身份證、領據、中獎發票或登錄券正本）至領獎地點，經主辦單位核對無誤後，現場領取獎品，逾期未領則喪失領獎資格。詳細得獎名單、領獎方式可至臉書粉絲專頁「台南經濟情報讚」查詢。

(中時 )