龜山警挽袖捐熱血，呼籲全民愛心捐血。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府警察局龜山分局15日攜手萬壽獅子會、海軍陸戰隊66旅，以實際行動於9點到17點在龜山區自強南路123號龜山分局對面捐血亭，聯合辦理警民愛心捐血活動，希望全民響應捐血，讓熱血蔓延、熱情無限，警方也適時進行交通安全、防詐騙、防竊盜及防制毒品等犯罪預防宣導，響應就送文宣品，呼籲全民愛心捐血。

龜山警分局表示，萬壽獅子會會長楊永福表示，萬壽獅子會宗旨就是熱心公益幫助需要幫助的人，長年以來持續投入捐血活動，第一次結合海軍陸戰隊66旅、龜山分局、慈濟功德會獅兄姐一起舉辦捐血活動。

大林派出所副所長孫若倫平日熱愛運動、健身、爬山等運動，認為捐血不但可以促進血液新陳代謝，有益自己的健康，更重要的是能幫助傷病患者挽救生命。慈濟功德會推動造血幹細胞捐贈配對宣導，是一種正向循環，讓民眾可以幫助罹患重病的人重獲自由，意義非凡。

龜山警分局指出，參與活動凡捐血成功者，除了贈送精美小禮物外，還發送交通安全、犯罪預防文宣品，藉以鼓勵全民共襄盛舉，共同傳達社會溫情。

(中時 )