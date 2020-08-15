「2020國際體育事務人才培訓營」於15日起展開培訓。今年雖受新冠肺炎影響，除延到下半年舉行外，也調整部分課程內容，但報名人數仍相當踴躍，將近400人報名，最終錄取140人，同時開放數位教學平台供外籍學員收看，目前計有18國超過100多位的國家奧會職員參與，可展現我國在培育國際事務人才成果，促進與各國家奧會交流，以及增加台灣曝光度。

中華奧林匹克委員會辦理「國際體育事務人才培育計畫」已邁入10周年，執行成果備受外界肯定，國際奧林匹克委員會國家奧會關係部部長James Macleod特別錄製短片祝賀人才培訓營圓滿順利，勉勵各位運動選手在疫情期間仍須樂觀面對且維持良好的體能，也肯定各國家奧會運用新科技持續推動各項國際交流活動，並請各位期待東京奧運舉行。

人才培訓營今、明兩日展開兩梯次培訓，因配合國家防疫政策，重新設計原先課程內容與授課方式，採用數位與實體並進的混成教學，除了保留別具特色的專題研討仍以實體進行外，其餘基礎/進階課程全面升級為數位化學習，打破時間與空間限制，讓學員可以更加彈性調配自我時間來參與培訓課程。

更維持培訓營精華傳統，安排2日小班制的分組討論，透過新世代創新思維發想，以現今疫情之下如何突破重圍，持續推動各項國際運動交流及永續發展為發表議題，可作為各體育運動團體未來執行相關業務參考。

此外，原先邀請各國際體育組織人士來台講授部分，也因國內仍實行邊境管制，改由國內各領域學者專家分享，如邀請前國際奧林匹克委員會吳經國委員、國立體育大學陳國儀副校長及澳洲辦事處副處長蘇奕忱等重量級人士前來授課，內容質量絕對不亞於往年。

最後，中華奧會林鴻道主席預祝人才培育計畫10周年生日快樂，也關心各位學員要多注意自身健康，勤洗手重衛生戴口罩，期盼台灣能安全度過這次疫情難關，也再次歡迎各位加入國際體育事務的大家庭，希望結合大家的力量，共同為推動國際體育事務而努力！

(中時 )