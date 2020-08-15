不論男女，一旦分離太久，可能會做出對不起另一半的事。就有一名國外男網友投書到「太陽報」論壇表示，因為自己與妻子分隔兩地，情慾難耐情況下，答應與前女友見面，不料佳餚、美食下肚後，2人竟然滾上床激戰，之後原本帶著愧疚的心想彌補妻子，卻突然接到前女友告知已懷孕消息，讓他不知所措。

英國《太陽報》報導，該名男網友的妻子因為父親過世，搭機返家幫忙，因適逢疫情期間，2人見面時間大幅減少，此時，男網友的前女友出現，聊了幾次後，勾起2人過去一些回憶，舊情難忘的前女友，便邀請男網友到她家吃飯。

男網友投書：「帶著一顆對不起妻子的心，赴了前女友的約，她準備了許多美食與美酒，聊天後我們接了吻、上了床，很久沒有性生活的我，終於大爆發」。

事後男網友因為對妻子愧疚不已，決定搭機去陪伴妻子作補償，不料前女友卻傳來消息：「我懷孕了」。由於男網友與妻子沒小孩，心想有個小孩也不錯，讓他不知如何作抉擇。其他網友看到這則貼文紛紛大罵「你很渣」、「太過分了」、「千萬不要這樣」。

(中時新聞網)