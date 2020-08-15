守護海洋全民總動員，國際級探索頻道15日號召全國同步舉辦「Discovery一件好事救海洋」大型淨灘淨海活動，澎湖鄉親上千人熱情響應，以行動力保護澎湖人間淨土。

Discovery探索頻道及集團旗下TLC旅遊生活頻道在台灣開播26年，堅持高規格製作節目紀錄台灣美好事物，更致力推動氣候變遷、海洋永續、生物保育等環境議題，喚起全球環保意識。

Discovery探索頻道扮演領頭羊，15日邀集墾丁、蘭嶼、綠島、澎湖、小琉球、東北角6地國際潛水基地舉辦「Discovery 一件好事救海洋」全國同步淨海淨灘大行動。

同時串聯申請史上「最多淨海人數金氏世界紀錄」，打響台灣愛海之名躍上國際，呼應政府政策共同向海洋致敬。

澎湖場選定青灣國際潛水中心出發，澎湖科技大學、各國中小學、機關團體等上千人踴躍參與，短短2小時內清理了超過5噸量的沙灘及海底廢棄物。

澎湖縣長賴峰偉親臨現場加油打氣，驕傲展示澎湖縣長期致力海洋保育的成果，去年全縣共計舉辦了140場次淨灘活動、動員1萬8000人次、清理海岸線長達228公里、清運330噸垃圾廢棄物，重申澎湖守護海洋的決心。

(中時 )