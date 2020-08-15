麻豆文旦已進入採收期，去年農委會首次辦理大果收購計畫，農民反應多為正面，今年農委會補助南市府農業局啟動第一階段加工果收購，但第二階段大果收購卻沒下文，農民相當擔憂；市長黃偉哲今天表示，台南市大果文旦收購經費已撥款到位，但要先看加工果收購及文旦市場銷售情形，再評估大果文旦收購計畫啟動時間，現在狀況是「備而不用」。

台南市一階段的「加工果」收購總數量是500公噸，收購價每公斤12元，目標目前已經達成，而第二階段的「大果文旦」收購由農委會授權給台南市農業局決定，但與去年不同，收購量雖然有1500公噸，但收購價由每台斤10元降為每公斤10元。

農委會去年首次辦理的大果收購計畫，以每台斤10元收購800萬台斤大果文旦，約等於4800公噸，當時有達到穩定市場價格效果，農民相當肯定，但今年大果文旦收購何時啟動無時間表，加上紅柚、白柚上市期程相近搶市衝擊，農民對後市並不樂觀。

黃偉哲對此表示，大果文旦大多供給祭祀用供品市場及加工產品，若大果處理好，小果價格就沒問題，台南市農業局預估大果文旦產量約在1000到2000公噸，收購預算已到位沒問題，但大果文旦收購計畫目前仍是備而不用。

(中時 )