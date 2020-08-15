中美由於程序問題，推遲原定15日舉行的中美首階段貿易協議評估會議。會議延後除了與中國舉行北戴河會議的行程衝突外，也與需要時間讓中方購買更多美國農產品與能源產品有關。市場傳出，中石油、中石化正增購美國原油，美國原油交易商也披露，中方已安排油輪，運送至少2,200萬桶原油返回中國。

路透15日報導，中國在2018年曾經從美國購買價值54.2億美元的原油，是美國最主要的買家之一，但中美兩國貿易戰爆發後，兩國原油交易大幅萎縮。

今年1月，中美簽訂首階段貿易協議，中方承諾今年向美方購買總值約250億美元的能源產品，這較2017年的採購金額多出185億美元。但據美國海關統計，中國至今年6月底為止所購買的美國原油總值僅為20.6億美元。

消息人士指出，中石油與中石化近期正積極購買美國原油，並且各自安排至少5艘至6艘超級油輪運前往中國。另一名消息人士透露，中石油計劃今年底前至少購買2,200萬桶的美國原油，價值約10億美元。目前，中國國營石油企業在8月及9月預訂至少20艘油輪，運送原油至中國。

報導稱，雖然有其他國家的原油供應商願意提供中國更好的收購條件，但中國國企仍繼續安排大量油輪從美國運油至中國，反映中方希望落實首階段貿易協議中有關增購美國能源產品的承諾。

(工商 )