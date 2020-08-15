《台灣地區大型企業排名TOP 5000》邁入五十週年慶，中華徵信所13日盛大舉辦「CRIF中華徵信所-五十有成 智迎百年」慶祝酒會暨產業趨勢論壇，鴻海獲頒「五十有成奔騰」獎 - 連續15年名列全台營收第一大企業，及「五十有成躍升」獎 - 連續30年營收成長率排名全台第一等獎項。

新冠肺炎疫情（COVID-19）衝擊全球，因應市場瞬息萬變，鴻海從F1.0、F2.0，到F3.0全力推動集團轉型升級，以掌握「3+3」產業發展契機，相關合作案已於今年陸續公佈，並將於10月16日所舉辦的首屆「鴻海科技日」中展示相關成果。

此外，為鞏固技術領域領先地位，鴻海也於6月17日成立了鴻海研究院，下設五大研究所，專注於人工智慧、半導體、新世代通訊、資通安全、量子計算等前瞻技術研發，協助集團今後從「勞力密集」轉型升級為「腦力密集」型企業，夯實研發基礎。

鴻海指出，未來將持續以過去所累積的製造技術與高效供應鏈管理能力為堅實基礎，並善用集團的全球佈局優勢，積極扎根未來，讓鴻海朝著「好，還要更好」的目標大步向前。

(工商 )