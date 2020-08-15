在美國衛生部長阿札爾結束訪台行程後，美國太平洋艦隊今（15）日指出，美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）領軍的航母戰鬥群昨日已經重返南海，進行海上防空行動，以表達對印度太平洋地區自由與開放的支持。

美國太平洋艦隊今日在推特發布新聞稿，指出由雷根號領軍的航母戰鬥群已在14日重返南海，這支航母戰鬥群包含雷根號、海軍第5艦載飛行聯隊（CVW-5）、神盾巡洋艦安蒂特姆號（USS Antietam、CG- 54）、神盾驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin、DDG-89）、以及勃克級驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta, DDG 115），主要在南海進行飛行任務以及海上行動演習。

聲明指出，雷根號及海軍第5艦載飛行聯隊近期才剛結束與神盾巡洋艦安蒂特姆號、電子作戰中隊VAQ-131、空軍第35戰鬥機聯隊在日本北部海岸的聯合綜合訓練。

聲明也特別提及，雷根號航母戰鬥群近期也和部署在關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的B-1B轟炸機進行海上聯合作戰訓練，提升聯合準備的反應能力。

聲明指出，美國在南海的行動表明美國對盟友及夥伴的持久承諾，並且採取合作方式維持區域穩定及海洋自由。

(中時新聞網)