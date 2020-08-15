印地安人15日擊敗老虎隊，取得對戰18連勝，有機會突破史上對單一球隊的連勝紀錄！大聯盟自1901年美聯成立以來，最長的「霸凌」紀錄是1969年金鶯對皇家連勝23場，從該年5月橫跨到隔年8月初，當年剛建軍的皇家(美聯西區)遭到美東豪強金鶯百般羞辱。

這項印地安人的紀錄還有個對手，就是洋基與金鶯。洋基目前對金鶯達到18連勝，而且紀錄還未中斷。換言之「洋基射鶯」「印隊打虎」的連勝紀錄目前並列史上第2，由於兩組人馬各自屬於同區的球隊，累積的速度會更快。

金鶯去年吞下108敗是美東爐主，打不過洋基很正常。老虎去年114敗是全大聯盟最慘，被同屬於美中的印地安人當成沙包。兩邊都是從去年4月開始霸凌。然而兩隊今年戰績不差，金鶯目前高居美東老二，老虎與印地安人僅有半場勝差，兩組連勝紀錄隨時被打斷也不奇怪。

此役前3局雙方膠著，印地安人第4局爆發連打10人次，其中7人上壘攻回6分，老虎無力再追。印隊台將張育成第8局上場代守三壘，但沒獲得打擊機會。印隊終場10-5打敗老虎。

(中時新聞網)