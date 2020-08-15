大陸的重慶因為地形關係，交通建設的設計方式，一直被視為是中國大陸建設的「傳奇」。現在當地又多了一個「網紅」級的地鐵站，是比「地獄18層」還要深的地鐵站「紅土地站」，總共深達31層樓，光是要轉個站，就要坐多達8部手扶梯才到得了。

據大陸媒體《新華網》報導，重慶軌道10號線「紅土地站」，深度達94.467公尺，相當於地下31層樓深，光是要從閘門口進站等車，搭手扶梯就要搭8分鐘才能候車，被當地人笑稱「比18層地獄還深」，也成為了重慶最新的網紅景點。

而對當地上班族來說，要到「紅土地站」裡面搭車，在通勤時間根本就是一場惡夢。有重慶市民表示，紅土地這個地鐵站實在太深了，搭手扶梯坐了幾分鐘，感覺還到不了地面上；且算了算紅土地站，光是手扶梯就多達91部，非常驚人。

但這個「全中國大陸最深地鐵站」紀錄即將就要被打破，因為同樣來自重慶，正在興建中的9號線「紅巖村站」，軌道最深達地下116公尺，預計今年9月底就能全部完工。

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(中時新聞網)