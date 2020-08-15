捷克參議院議長維特齊應立法院長游錫堃邀請，將於8月底率領90人訪問團來台，對於美國衛生部長、捷克議長接力抵台，大陸軍事動作頻頻，游錫堃今受訪表示，戰狼外交是中共一貫的策略，唯我獨尊的心態讓大陸人民受苦，也無法達到真正的和平，奉勸習近平領導的中共，應該想辦法以大陸人民至上的心態來統治中共，讓中共民主化。

游錫堃今出席世界彰化同鄉會活動前受訪表示，大家都很清楚，中共是一個專制極權的黨，由於中共執政讓大陸變成不理性國家，自從中共在2012年霸權崛起後，可說到處用戰狼外交以對，近期不論是美國衛生部長及捷克議長來台，以及香港國安法的訂定，都是那種天下唯我獨尊的心態，這樣的做法會讓大陸人民受苦，也讓世界無法和平。

游錫堃說，捷克參議院議長維特齊將於9月1日赴立法院發表演講，該演講希望能在立法院議場內舉行，因為外人無法進入，如果屆時立委出席稀稀落落可能不太好，所以預計下周邀集朝野協商，希望各黨團同意讓所有委員盡可能到場，表達對捷克議長的尊重。

游錫堃提到，捷克訪問台預計有90人，非常盛大，在中共強烈壓力下，他們還願意來，讓我們看到捷克真是了不起的國家，雖然還是有追求民主理想與經濟利益的拉鋸，但捷克追求理想重於經濟利益，台灣應該做好地主的責任。

游錫堃強調，希望立法院能夠表達台灣最大的誠意，兼顧防疫需求與國際禮儀，讓捷克訪問團賓至如歸。

此外，游錫堃已將近2周沒公開行程，今出席世界彰化同鄉會員大會時，即便在室內也全程戴著墨鏡，游錫堃主動解釋，抱歉，因為眼睛開白內障開刀，所以必須要戴墨鏡。

(中時 )