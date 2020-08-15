許久未見的金馬影帝阮經天，15日中午12點10分左右，與家人穿著黑色孝服，搭靈車現身台北第二殯儀館，據現場工作人員透露，是阮經天帶著高齡的阿嬤前來火化，現場見阮經天戴墨鏡、手捧香，順著儀式很快速的就進入靈堂室內。
稍早致電阮經天經紀人詢問現場狀況，對方僅低調表示確實是阿嬤出殯沒錯，但這是家裡的事，今已好好處理，家人的事不希望大家著墨太多，回謝說：「謝謝關心。」
(中時 )
許久未見的金馬影帝阮經天，15日中午12點10分左右，與家人穿著黑色孝服，搭靈車現身台北第二殯儀館，據現場工作人員透露，是阮經天帶著高齡的阿嬤前來火化，現場見阮經天戴墨鏡、手捧香，順著儀式很快速的就進入靈堂室內。
稍早致電阮經天經紀人詢問現場狀況，對方僅低調表示確實是阿嬤出殯沒錯，但這是家裡的事，今已好好處理，家人的事不希望大家著墨太多，回謝說：「謝謝關心。」
(中時 )
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