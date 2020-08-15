文山國小百年樹齡楓香樹，感染褐根病，以架設大型鐵柱防倒等措施搶救，恢復生機。（羅浚濱攝）

民眾通報五峰鄉「清泉原住民族館」館前栽種的櫻花及龍柏有枯死情形，縣府農業處採樣送農委會林試所檢驗，確定罹染有「樹癌」之稱褐根病，初估防治面積約200平方公尺，為避免發生倒伏危險，將先移除地上部，後續爭取中央防治作業經費。

縣長楊文科表示，褐根病是台灣樹木死亡主因，原鄉地區有眾多的珍貴百年樹木，為加強防治褐根病，近日將安排原民處前往各登山步道了解現況，也請教育處通知各學校加強留意校園樹木，是否有患病徵兆。

農業處長范萬釗說，褐根病使樹木根部受真菌感染，造成根部乾枯，導致樹木無欲警倒伏狀況發生，近10年完成防治罹病樹木約140株，今年度林務局補助約70萬元辦理褐根病防治計畫」，已開始施作芎林國小、枋寮國小、姜厝朴樹區。

在校園發現樹木感染褐根病，都先移除有立即倒坍危險的樹木，並挖除病株集中燒毀，進行土壤燻蒸消毒等防治措施，成效不錯。

像新埔鎮文山國小校園內有3棵200年樹齡的楓香樹，是為電影魯冰花做為拍攝場景，曾被選為全國校園最美校樹之一，前年發現感染褐根病，1棵難以救治死亡，2棵經手術治療及架設大型鐵柱防倒等措施搶救後，恢復生機。

農業處提醒，民眾應避免使用來路不明的土壤植栽，如發現樹木出現樹冠稀疏、葉片黃萎及不正常大量落葉等異常情形，可先上農委會林業實驗所的林木疫情鑑定與資訊網站，了解診斷病因與防治措施。

(中時 )