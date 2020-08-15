屏東縣小琉球特產鬼頭刀15日在台北希望廣場舉辦美食品嘗會。（張薷攝）

屏東縣小琉球特產鬼頭刀15日在台北希望廣場舉辦美食品嘗會，現場進行殺魚秀，媲美日本鮪魚分切秀，由廚師展現處理鬼頭刀刀法，吸引許多民眾前來參與品嘗。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，鬼頭刀有2個產期，分別是5到7月及11月到隔年1月，這次因為疫情的關係難以外銷，因此今年加強國內推廣，推銷給國人品嚐。

蔡寶興指出，常常有人在說吃鬼頭刀要穿西裝打領帶，但台灣在地化，年產鬼頭刀1萬餘噸，可以直接從產地到餐桌，希望國人都吃得到最新鮮最好吃的鬼頭刀，為讓國人也品嘗到鬼頭刀魚的美味，跨海舉辦促銷品嘗會，讓更多消費者吃到小琉球的美食。

蔡寶興表示，鬼頭刀魚肉含有葉酸，魚類中很少見，對小孩、老人特別好，琉球區漁會致力推廣鬼頭刀，不斷開發各式鬼頭刀產品，現場不僅有現炸魚肉、炸魚香腸、魚丸湯供品嘗，也有鬼頭刀魚排、魚鬆、魚丸香腸、魚酥條、熟魚干等伴手禮可供消費者選購。

此外，會中殺魚秀最吸睛，中華美食交流協會理事長郭宏徹操刀，用1把刀在短短數分鐘內就把鬼頭刀片出完整的魚肉，展現殺魚的好功夫，游刃有「魚」，讓圍觀民眾叫好。

(中時 )