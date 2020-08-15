台大牧場為全國首座教研智慧牧場，牧場內設有電動牛體刷，讓牛隻可自行使用抓癢，採高度人性化管理。(郭吉銓攝)

台大教務長丁詩同於台大動物科學技術系任教，對於照顧乳牛，還有提升牧場環境與台大鮮乳產量，不遺餘力。(郭吉銓攝)

台大牧場為全國首座教研智慧牧場，牧場內設有自動榨乳系統機器，減輕牧場內人員的工作壓力。(郭吉銓攝)

台大牧場乳牛以河南乳牛為大宗，飼育使用的草料十分頂級，因此產出高品質鮮乳，成為聞名全國的校園美食。(郭吉銓攝)

台大牧場乳牛以河南乳牛為大宗，飼育使用的草料十分頂級，因此產出高品質鮮乳，成為聞名全國的校園美食。(郭吉銓攝)

台大牧場乳牛飼育環境佳，畜舍設有降溫與牛隻智慧化健康監測系統，有助於即時了解乳牛健康狀態，並减輕人力成本。。(郭吉銓攝)

台大牧場乳牛飼育環境佳，畜舍設有降溫與牛隻智慧化健康監測系統，有助於即時了解乳牛健康狀態，並减輕人力成本。。(郭吉銓攝)

台大農場打造全國第一座智慧乳牛牧場，以高品質的飼育環境照顧牛隻，而台大乳牛自2017年迄今，已四度榮獲農委會「高繁天噸牛獎」，並有4頭牛隻達此標準，滿足乳牛年產乳量超過天噸（Ten tons，10噸）的嚴苛標準，相當於日均生產逾34瓶、960毫升的鮮乳，還同時須符合成功分娩3胎數以上的高繁殖力條件。

我國年平均乳牛產乳量約8100公斤，平均胎次約2.3胎，而台大農場年均乳量約8400公斤，1頭乳牛平均胎次約2.8胎，今年獲「天噸牛獎」獎項的牛隻數，突破以往增加至2頭，現已有4頭牛隻達此標準，成長比例為1成，且其中1頭已達到「年產乳量11噸、6胎」的超水准表現。

台大動物科學技術系系主任吳信志表示，獲獎牛隻不只得兼具年產乳量達天噸以上的高乳產量，以及分娩3胎次以上的高繁殖力條件，還得藉由育種提升牛隻遺傳潛能，以及優質飼養管理技與及生長環境，使牛隻充分發揮性能。

吳信志指出，台大農場的乳牛種類以河南乳牛為大宗，場內有4頭牛達「天噸牛獎」標準，雖然河南乳牛較喜歡並適應寒冷氣候，但「天噸牛」適應力強，生理條件佳，在分娩小牛之後，很快就能恢復體能，並在台灣如此天氣炎熱的亞熱帶當中，於高溫高濕度的氣候環境下，產出高乳量。

台大教務長、台大動物科學技術系教授丁詩同說，台大農場照顧牛隻非常用心，在環境上，2019年3到5月間，牧場進行為期3個月的牛舍兩汙分離工程，不論管理人員與牛隻，皆長期處在較嚴峻與易受干擾的環境下作業與生活，但施工期間不僅未造成任何牛隻傷亡，全年度產乳表現甚至逆勢成長，還培育出新的「高繁天噸牛」，相當難能可貴，顯示牧場同仁在經營管理上非常用心。

台大牧場目前飼養乳牛20頭，每日早晚各擠乳1次，為確保牛隻的健康，堅持使用最高品質的精料與草料配置的營養配方餵飼，貫徹各生長階段管理準則。

吳信志提到，牧場內工作人員平時仔細觀察牛隻狀況，追蹤多項關鍵生理和性能數值，並與獸醫專業人員密切合作，及時給予適當的處置與照護；落實定期畜舍消毒、牛隻疫苗施打，並加強進出口管制等生物安全防治，減少牛隻染病風險；近年來更不斷致力改善牛棚，並加裝遮陽隔熱棚架、減壓防滑地墊、電動牛體刷、大型散熱水噴霧降溫系統等設施，並與攜手台大生物與機電工程系師生、資策會專家，打造畜舍降溫與牛隻智慧化健康監測系統，有助於即時了解乳牛健康狀態，並减輕人力、能源及時間等成本，成為全國第一例智慧乳牛場，不僅提升牛隻產能表現與福祉，也讓牧場連年獲得「高繁天噸牛獎」的美譽，未來將持續改進乳牛飼育環境與飼養管理技術，期能屢創佳績。

(旺報 )