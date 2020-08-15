「全國菁英盃競技疊杯錦標賽」個人不分齡成績，新竹代表隊吳宜璇（左至右）、呂沐芸和魏婕喬包辦前三名。（吳鳳文提供／羅浚濱新竹傳真）

「全國菁英盃競技疊杯錦標賽」新竹代表隊吳宜隆與吳宜璇兄妹聯手在11~22歲組，以7.344秒成功奪冠，同時寫下台灣新紀錄。（吳鳳文提供／羅浚濱新竹傳真）

中華民國疊杯運動協會CTSSA日前在桃園市舉辦「全國菁英盃競技疊杯錦標賽」，有8縣市組隊參加個人、雙人、團體計時接力賽三個項目，新竹代表隊選手表現亮眼，改寫10項台灣新紀錄，共獲得18金13銀15銅的佳績。

中華民國疊杯運動協會秘書長吳鳳文表示，去年在韓國舉辦的ISSF亞洲競技疊杯錦標賽，以新竹選手為主的中華台北疊杯代表隊，共奪16個冠軍，並一舉奪下亞洲總冠軍大獎。

全國菁英盃是CTSSA舉辦競技疊杯運動最高層級的賽事，由團體計時接力賽揭開活動序幕，新竹代表隊隨即傳出捷報，由呂韋諺 趙苡羚 洪莉雅及徐維辰組成的新竹Zebra隊，率先奪下6~10歲組團隊首座冠軍。

11~22歲組吳宜隆、吳宜璇、陳威廷、吳冠澄及張憲堂組成的新竹Lion隊，打敗同組14支勁旅奪冠，並以14.264秒佳績，改寫大會的第一個全國紀錄。

個人賽事分7個年齡組別，每位選手都要參加333、363、Cycle三個競賽項目，選手實力皆在伯仲之間，新竹代表隊選手5~8歲組李睿杉（1項）、9歲組鄭語心（2項）、呂韋諺（1項）、10歲組徐維辰（3項）、11歲組廖翊廷（1項）、12歲組呂沐芸（2項）、13~22歲組吳宜璇（1項）、23歲以上組韓宛蓁（3項），皆奪下個人賽單項目冠軍。

雙人賽事中，6~10歲組由洪莉雅與屠立晴拿下冠軍，吳宜隆與吳宜璇兄妹聯手在11~22歲組，展現絕佳默契，以7.344秒成功奪冠，同時寫下台灣新紀錄。

最後，全場個人不分齡成績前三名，更由吳宜璇以三項加總10.520秒，奪下最終全場總冠軍，第二和三名也由呂沐芸和魏婕喬取得，選手們開心把大滿貫前三名獎項抱回新竹，也成全場比賽最大贏家。

(中時 )