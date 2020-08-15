羅青哲和家屬送羅霈穎靈柩到火化場。（圖／陳俊吉攝）

羅青哲（右二）悲傷送妹。（陳俊吉攝）

羅青哲在表上簽名。（圖／陳俊吉攝）

Makiyo（右二）全程送好友羅霈穎。（陳俊吉攝）

Makiyo受訪。（圖／陳俊吉攝）

羅霈穎靈柩。（圖／陳俊吉攝）

眾人送羅霈穎靈柩到火化場。（圖／陳俊吉攝）

羅霈穎靈柩下車。（圖／陳俊吉攝）

羅青哲捧羅霈穎牌位。（圖／陳俊吉攝）

羅姐火化／人生謝幕！羅霈穎北市二殯火化

羅霈穎3日被發現在家中驟逝，15日在台北市立第一殯儀館安順廳舉辦告別式，大哥羅青哲與摯友于美人、Makiyo全力操辦，告別式近中午圓滿落幕，羅青哲等家人護送白色貴氣棺木至二殯火化，神情相當悲痛。

羅霈穎的白色棺木典雅樸素，火化前還在棺木上放了白色玫瑰，羅青哲一路上捧著妹妹牌位，雖然帶著墨鏡，但神情看起來相當悲痛，不捨妹妹的離去，正如他在告別式所言：「妹妹，請妳一路好走，大哥一定會照顧媽媽，請妳安靜、自在地走吧。」

(中時 )