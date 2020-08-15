羅霈穎3日被發現在家中驟逝，15日在台北市立第一殯儀館安順廳舉辦告別式，大哥羅青哲與摯友于美人、Makiyo全力操辦，告別式近中午圓滿落幕，羅青哲等家人護送白色貴氣棺木至二殯火化，神情相當悲痛。
羅霈穎的白色棺木典雅樸素，火化前還在棺木上放了白色玫瑰，羅青哲一路上捧著妹妹牌位，雖然帶著墨鏡，但神情看起來相當悲痛，不捨妹妹的離去，正如他在告別式所言：「妹妹，請妳一路好走，大哥一定會照顧媽媽，請妳安靜、自在地走吧。」
(中時 )
羅霈穎3日被發現在家中驟逝，15日在台北市立第一殯儀館安順廳舉辦告別式，大哥羅青哲與摯友于美人、Makiyo全力操辦，告別式近中午圓滿落幕，羅青哲等家人護送白色貴氣棺木至二殯火化，神情相當悲痛。
羅霈穎的白色棺木典雅樸素，火化前還在棺木上放了白色玫瑰，羅青哲一路上捧著妹妹牌位，雖然帶著墨鏡，但神情看起來相當悲痛，不捨妹妹的離去，正如他在告別式所言：「妹妹，請妳一路好走，大哥一定會照顧媽媽，請妳安靜、自在地走吧。」
(中時 )
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