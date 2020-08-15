高雄市長補選投票今（15日）舉行，14日國民黨參選人李眉蓁選辦的選前之夜，前高雄市長韓國瑜則在外界的盼望下，終於登場！韓一出現也不負眾望帶來名言佳句，讓宅神朱學恒驚呼，高雄市長補選最終出現明星級農產品，很擔憂會造成大缺貨。

韓國瑜昨日現身李眉蓁的造勢晚會，親自為李加油打氣。韓國瑜約20時45分抵達，雖未大進場，低調從座車下來，但一出現，就被熱情的支持民眾和媒體包圍，足見其人氣之旺！

韓上台致詞時，談到李眉蓁的好，韓說，過去三年每次和李眉蓁把公事談完，李眉蓁就會嘆氣，好想再生幾個孩子，真的好喜歡小孩子，一定要再生；不過韓說自己結婚八年都生不出來，有人說去煮鵝蛋，蒸好吃吃看，老婆就懷孕，就告訴李眉蓁這方法，後來她說「我有蒸鵝蛋，已經吃了100多顆」。

韓國瑜也笑說，「我的大女兒韓冰長的是鵝蛋臉」，李眉蓁個性就是如此，充滿歡笑，對選民充滿責任，這就是真正的李眉蓁。

一時之間，鵝蛋成為批踢踢和網路的熱門話題。對此，朱學恒今在臉書發文表示，「這次選舉終於最後捧出了一個農產品明星，不知道會不會缺貨」！底下網友也表示，「老朱，你自個兒就弄不出個蛋來，非要蹭人家的鵝蛋不可呀」、「拿出來講故事變商機也不錯啊」、「蛋一破，跳出盤古來」！

網友留言。（摘自朱學恒臉書）

(中時新聞網)